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الخميس، 09-06-2022 05:30 م

1.8 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الربع الاول

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الوكيل الاخباري  - ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من عام 2022 بحوالي 32 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1829.2 مليون دينار مقابل 1797.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 74.8مليون دينار، و انخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 42.8 مليون دينار.

وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بما قيمته 69.6 مليون دينار، وهذا يعكس جهود وزارة المالية متمثلة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في محاربة التهرب والتجنب الضريبي ومؤشر على التعافي التدريجي في القطاعات الاقتصادية.

وأشارت البيانات المالية للربع الأول إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبيةبما قيمته 42.8 مليون دينار نتيجة انخفاض إيرادات دخل الملكية بحوالي 111.3 مليون دينار.

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