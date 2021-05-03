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الإثنين، 03-05-2021 02:46 م

1200 طن خضار وفواكه استقبلها سوق إربد المركزي

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الوكيل الاخباري- انعكست زيادة كميات الخضار والفواكه الموردة إلى سوق إربد المركزي للخضار والفواكه، على انخفاض أسعارها في محال التجزئة.

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وقال رئيس فرع نقابة مصدري الخضار والفواكه في اربد المهندس محمد قنديل  إن حجم كميات الخضار والفواكه الواردة إلى سوق اربد المركزي تتراوح يوميا بين 1200 إلى 1300 طن مقابل انخفاض في الطلب خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.


وأضاف أن أسعار الجملة والتجزئة انخفضت بشكل كبير مع مطلع الأسبوع الحالي ووصلت إلى أدنى مستوياتها في أغلب الاصناف الرئيسة من الخضار والفواكه.


ولفت إلى أن البندورة والبصل والخيار والبطاطا والليمون والزهرة والباذنجان انخفضت بمعدل 50 بالمئة عما كانت عليه مطلع شهر رمضان المبارك شأنها شأن معظم اصناف الفواكه، مشيرا إلى أن الأسعار بمتناول الجميع.


ونوه إلى أن سعر الفلفل الملون ما زال مرتفعا نسبيا ويصل إلى حدود 150 قرشا للكيلو الواحد في محال التجزئة، في حين انخفضت أسعار الفلفل الأخضر الحار والحلو بمعدل 30 بالمئة.

 




 

 


 

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