ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفعل تراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، ولا تزال الأسعار تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أسابيع، الذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1786.80 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ 1789.77 دولار يوم الاثنين الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ 25 فبراير الماضي.



فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة أيضا إلى 1786.90 دولار للأونصة.



وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى شركة "أواندا" إن "الدولار الأمريكي انخفض هذا الصباح، مما يدعم الأسعار، في ظل استمرار زخم صعودي للذهب شهده أثناء الليل خلال التعاملات في آسيا".

المصدر: روسيااليوم