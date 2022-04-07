124 مليار دولار تبخرت من العملات الرقمية في 24 ساعة صادمة

الوكيل الإخباري -تداول العملات الرقمية باللون الأحمر، فقد ارتفعت خسائر السوق لتصل إلى ما يقرب من 124 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من التداولات.



تأتي هذه الخسائر على خلفية قيام السلطات الألمانية والأميركية بتفكيك أكبر" منصّة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب) تُدعى "سوق هيدرا"، وتمت مصادرة عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو. وتعد منصة "هيدرا"، أكبر سوق غير قانونية على شبكة الإنترنت المظلمة والتي تخدم الأسواق الناطقة باللغة الروسية.



وتتضمن الشبكة المظلمة السرية مواقع الويب التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام برامج محددة، مما يضمن عدم الكشف عن هوية المستخدمين، وواجهت مثل هذه الشبكات ضغوطا متزايدة بعد طفرة في وتيرة استخدامها أثناء جائحة فيروس كورونا.

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