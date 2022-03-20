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الأحد، 20-03-2022 02:46 م

أسعار الذهب في مصر.. تدخل مفاجئ يقلص الارتفاعات

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الوكيل الاخباري- أعلنت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أنها تسعى إلى دعم صناعة الذهب الوطنية، ورفع تنافسيتها سواء في السوق المحلي أو العالمي، ما دفعها للاتفاق مع مصنعي الذهب المحليين بعدم زيادة أسعار المصنعية.

ووفق بيان، قال رئيس شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة في مصر، إيهاب واصف، إن الشعبة تمتلك استراتيجية متكاملة لدعم صناعة الذهب ومضاعفة حجم صادرات المشغولات الذهبية ضمن خطط الدولة لرفع صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا؛ لذلك رأت الشعبة بالاتفاق مع كبار مصنعي الذهب في مصر بعدم زيادة أسعار المصنعية خلال عام 2022، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العاملين عليهم، وهو ما سيدعم من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية أمام مثيلتها العالمية.

وأضاف واصف، أن القرار يأتي حرصا من الشعبة على عدم تحميل أسعار المشغولات الذهبية زيادة جديدة في الأسعار حتى لا يصاب سوق الصاغة بالركود في المبيعات وتستطيع المشغولات الذهبية منافسة المستورد في السوق المحلي، لاسيما أن أسعار الذهب عالميا تعرضت إلى ارتفاعات متتالية في ظل التوترات الجيوسياسية التي يتعرض لها العالم، وهو ما انعكس على زيادة الأسعار في السوق المحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

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