بسبب ضغوط الفيدرالي الأميركي.. بيتكوين عند 45 ألف دولار

الوكيل الاخباري-

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تسببت الضغوط التي تلاحق الأسواق في أن تشهد سوق العملات الرقمية حالة من التذبذب في التعاملات الأخيرة، ما دفع بيتكوين إلى النزول إلى مستوى 45 ألف دولار.ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الشهر الجاري، في محاولة لمواجهة التضخم، وهو الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين للتحوط بالعملات الرقمية المشفرة وعلى رأسها بيتكوين وإيثريوم، ما قلص من حدة الخسائر في السوق.على صعيد التداولات وخلال الأسبوع الأخير، نزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 1.06% خاسرة نحو 22.8 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2149.5 مليار دولار في تعاملات الثلاثاء الماضي، إلى نحو 2126.7 مليار دولار في تعاملات اليوم.