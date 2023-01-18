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الأربعاء، 18-01-2023 04:04 م

2224 شركة صغيرة ومتوسطة تستفيد من برامج ضمان القروض

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الوكيل الإخباري - قامت الشركة الأردنية لضمان القروض خلال العام 2022، ومن خلال برامج ضمان القروض المختلفة، بمنح الضمان لـ 2224 شركة بقيمة 217 مليون دينار.

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وحسب بيان عن الشركة، اليوم الأربعاء، وصل عدد القروض المضمونة القائمة في نهاية العام 2022 إلى 9213 قرضاً بقيمة 502 مليون دينار.


كما جرى التعاون مع البنوك في جدولة أقساط أكثر من 1400 قرض خلال العام الماضي لتيسير شروط السداد للشركات التي تقدمت بطلب لذلك.


وجرى على وجه الخصوص تقديم الضمان لـ 336 مشروعاً ناشئاً بقيمة 7ر15 مليون دينار العام الماضي، واستمرت الشركة بتقديم الضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن البرنامج الوطني لمواجهة أزمة كورونا في ضوء قيام البنك المركزي الأردني بتمديد العمل بالبرنامج الوطني حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي، حيث استفاد من البرنامج خلال العام 2022 حوالي 763 شركة بقيمة 132 مليون دينار.

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