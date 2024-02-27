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الثلاثاء، 27-02-2024 09:09 ص

3 مليارات دينار صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية العام الماضي

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الوكيل الإخباري - نمت صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في العام الماضي بنسبة 12.4%، لتتصدر بذلك قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية لجهة الصادرات الوطنية.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في قيمة الصادرات الوطنية إلى دول وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي بما نسبته 18.5 بالمئة، وصولا إلى 4.711 مليار دينار، مقارنة مع 5.778 مليار دينار في عام 2022.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي، ليصل إلى قرابة 1.633 مليار دينار، مقارنة مع 3.040 مليار دينار في عام 2022.

بينما وصل حجم التبادلات التجارية بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي الى ما يقارب 7.789 مليار دينار، مقابل 8.516 مليار دينار في عام 2022.

وتتمثل الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في الأسمدة، والأدوية، الفواكه والخضار الطازجة والمبردة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، الدهانات، المحضرات الغذائية، الشوكولاتة، الأثاث والأقمشة، إضافة إلى المنسوجات والمبيدات الحشرية.

فيما تتركز مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في، النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، التمور، الحنطة "القمح"، الأسماك، ألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، الأثاث، وأشجار الفواكه، بالإضافة إلى الأجبان والعسل والحبوب.

 




 

 


 

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