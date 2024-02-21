الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 21-02-2024 10:04 ص

انخفاض صادرات البترول السعودية 16% في ديسمبر الماضي

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الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 9.7% في شهر ديسمبر 2023، إلى نحو 98.5 مليار ريال مقارنة بنحو 109.1 مليار ريال في ديسمبر 2022.اضافة اعلان


وجاء ذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 15.8% ما يعادل نحو 13.5 مليار ريال، إلى 72 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل نحو 85.5 مليار ريال في ديسمبر 2022.

وسجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 12% لتصل إلى 26.5 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل 23.6 مليار ريال في ديسمبر 2022.

وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت بنسبة 7.1% في ديسمبر الماضي إلى نحو 60.4 مليار ريال مقابل 64.9 مليار ريال في ديسمبر 2022.

وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 39 مليار ريال في ديسمبر 2023، مقابل 44 مليار ريال في ديسمبر 2022، بانخفاض 11.4%.

 




 

 


 

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