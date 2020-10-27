الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح هام للاردنيين القادمين عبر المنافذ البرية

وزير السياحة يلتقي ممثلي القطاع في محافظة العقبة

الملك يلتقي وفداً روسياً من وزارتي الخارجية والدفاع

تنويه من وزارة الصحة بعد ارتفاع اصابات كورونا

ارتفاع قياسي في عدد وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تعميم من وزير الأوقاف على جميع المساجد

ارادة ملكية بالموافقة على نظام صندوق تكافل المهندسين

العضايلة يغرد في ذكرى رحيل حبيب الزيودي

سوس حي في (100) طن أرز بعمان

بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب والسلف




الثلاثاء، 27-10-2020 05:01 م

6ر38 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

520201317137436150119


الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 60ر38 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37 دينارا لجهة البيع.

اضافة اعلان

وبحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 20ر46 و30 ر34 دينار على التوالي.


وأشار علان، في تصريح لــ (بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 273 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 309 دنانير، موضحا أن الطلب ضعيف محليا وكذلك العرض.


وبين علان أن سعر الذهب بالسوق العالمية بلغ حتى عصر اليوم عند 1906 دولارات للأونصة الواحدة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
c812aaf5dc36cf5357ec48390ae04368

انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا جرّاء كورونا

figuur-i-53

رئيس الوزراء السوري: كمية القمح المشتراة لا تكفي سوى 1.5 شهر

420201125429562347287

دراسة: 20.5% من الأردنيين قادرون على ممارسة العمل عن بعد

دو

الدولار يتمسك بمكاسبه

مستثمرون في البورصة يتابعون حركة أسعار الأسهم - (أرشيفية- تصوير_ أمجد الطويل)

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ3,5 مليون دينار

2019_8_7_15_25_19_3

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
اسعار-الذهب-في-المملكة-الاردنية-الآن

تراجع بيع وشراء الأردنيين للذهب

اسعار-الذهب-في-المملكة-الاردنية-الآن

أسعار الذهب تواصل الارتفاع محليا

520201317137436150119

ارتفاع أسعار الذهب محليا

520201317137436150119

ارتفاع أسعار الذهب محليا

ذهب-مغرب

ارتفاع أسعار الذهب محليا

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 29/9/2020