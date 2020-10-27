6ر38 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 60ر38 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37 دينارا لجهة البيع.

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وبحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 20ر46 و30 ر34 دينار على التوالي.



وأشار علان، في تصريح لــ (بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 273 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 309 دنانير، موضحا أن الطلب ضعيف محليا وكذلك العرض.



وبين علان أن سعر الذهب بالسوق العالمية بلغ حتى عصر اليوم عند 1906 دولارات للأونصة الواحدة.



