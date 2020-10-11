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الأحد، 11-10-2020 09:47 ص

أسعار الذهب تواصل الارتفاع محليا

اسعار-الذهب-في-المملكة-الاردنية-الآن


الوكيل الإخباري - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي الأردني ، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة الاحد 11/10/2020 عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، مسجلة ارتفاعا يقدر بـ 60 قرشا مقارنة بالتسعيرة الماضية الصادرة يوم الخميس 8/10/2020.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة وطلبا من المواطنين بالسوق المحلي، الاحد، عند 39.00 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37.40 لجهة البيع.

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كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.60 و34.70 دينارا على التوالي.


ويصف أصحاب المحلات الطلب والعرض في السوق المحلية بالضعيف، كما يوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.


 




 

 


 

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