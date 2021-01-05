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الثلاثاء، 05-01-2021 10:26 ص

%87 نسبة تراجع زوّار موقع جرش الأثري في 2020

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الوكيل الإخباري - تراجعت أعداد زوار موقع جرش الأثري، إلى 66650 زائر في العام الماضي 2020، مقارنة مع نصف مليون زائر في عام 2019، وبنسبة تراجع بلغت نحو 87%، بحسب مدير دائرة آثار جرش محمد الشلبي.

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وقال الشلبي في تصريح صحفي، "إن مطلع العام 2020 كانت تحمل مؤشرات تبين أن العام سيكون عاما سياحيا بامتياز ولكن جائحة فيروس كورونا المستجد خالفت كل التوقعات وخفضت أعداد الزائرين".


وأوضح أن "جائحة كورونا تسببت في تأخر افتتاح المركز  الإقليمي للصيانة والترميم في محافظة جرش، الذي جاء بمنحة إيطالية بقيمة 3 ملايين يورو"، لافتا النظر إلى أن "المعهد جاهز للعمل".


 




 

 


 

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