المستهلك: دخول مرحلة جديدة لجائحة كورونا يدعو للقلق

الوكيل الإخباري - قالت حماية المستهلك إن التصريحات الصادرة من منظمة الصحة العالمية(who) وبعض اعضاء لجنة الاوبئة المختصة بجائحة كورونا يدعو الى الخوف والقلق، بسبب دخولنا مرحلة خطرة حيث بدأت الجائحة تنتشر بشكل سريع وغامض مما يشكل صعوبات كبيرة لدى كل الأطراف ذات العلاقة.



وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي، اليوم الاحد، أننا في حماية المستهلك وانطلاقا من مهامنا التوعوية والارشادية الموجهة للمستهلكين ايا كان تواجدهم يحتم علينا أن نقدم للمواطنين النصائح والارشادات المتعلقة بهذا الوباء الخطير.



وأضاف أنه بالرغم من زيادة النسبة المئوية للملتزمين بشروط الصحة العامة والتي تتراوح ما بين 65%-70% الا أن هذه النسبة ما زالت دون المستوى المأمول فلا بد أن تكون نسبة التقيد بشروط الصحة العامة الخاصة بهذه الجائحة هو 100%، حتى نكون بمأمن من الاصابة بهذا الوباء وأن لا يتفشى بسرعة بين المواطنين نتيجة عدم الالتزام بشروط الصحة العامة.

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ودعا عبيدات المواطنين الى ضرورة الالتزام بإرتداء الكمامات بالشكل الصحي الصحيح والتباعد المكاني فيما بينهم وكذلك ارتداء القفازات إذا لزم الأمر.



