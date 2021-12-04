أردوغان يفتتح مصنعا لصهر الزنك بشراكة مع قطر

الوكيل الإخباري - افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مصنعا لصهر الزنك في ولاية سيرت.

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وذكرت وكالة "الأناضول" أن المصنع الذي افتتح في الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد، أقيم بشراكة مع قطر.



وحضر الرئيس التركي مراسم افتتاح المصنع داخل المنطقة الصناعية في سيرت، التي تضم مصنع لينيير ميتال لإنتاج الزنك.



وقال أردوغان في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن المصنع يعد الأكبر في الولاية والمنطقة المحيطة، موضحا أن قيمة المشروع بلغت 102 مليون دولار.



وأوضح أن المصنع أقيم بشراكة بين الدوحة وأنقرة، مشيرا إلى أنه سيوفر نحو نصف احتياجات تركيا من الزنك، لتخفيض الاعتماد على الخارج.



سبوتنيك عربي



