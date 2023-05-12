أردوغان ينتقد المعارضة التركية لمهاجمتها روسيا

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن أن يسمح للمعارضة بمهاجمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا، مؤكدا أن العلاقة مع موسكو لا تقل أهمية عن العلاقة مع واشنطن.

اضافة اعلان



واتهم كمال كيليتشدار أوغلو، موسكو، بـ "الوقوف خلف مشاهد تم التلاعب بها، وأثرت سلبا في الحملة الانتخابية".



من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على تصريحات مرشح الرئاسة التركية المدعوم من "تحالف الشعب" المعارض كيليتشدار أوغلو: إن موسكو لا تتدخل في السياسات الداخلية والعمليات الانتخابية للدول الأخرى.

RT