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الأحد، 28-03-2021 09:39 ص

أرمينيا تأمل ببقاء قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ

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الوكيل الإخباري- أعرب أرمين غريغوريان سكرتير مجلس الأمن في أرمينيا، عن أمله في أن تبقى قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ لأطول فترة ممكنة، لأن وجودها هناك، يعني الاستقرار.

وقال غريغوريان في مقابلة تلفزيونية: "تكمن مهمتنا الآن، في محاولة بذل أكبر قدر ممكن من الجهود، من أجل بقاء قوات حفظ السلام في قره باغ لفترة أطول. هناك مقدمات تسمح لنا بالافتراض، أنها ستبقى لفترة طويلة".  

ومن بين هذه المقدمات، ذكر غريغوريان، إنشاء البنية التحتية في قره باغ، والعمليات العالمية.

وتابع المسؤول الأرمني القول: "نحاول فهم كيف يجب علينا حل المهمات طويلة الأجل التي تواجهنا. ونحن ندرك أن أحد الشروط المسبقة الرئيسية لحل هذه المهمات، هو أن يستمر تواجد عناصر حفظ السلام في أرتساخ (الاسم الأرمني لقره باغ). هذا مهم جدا بالنسبة لنا".

وردا على سؤال، عن ماذا ستفعله أرمينيا إذا غادرت قوات حفظ السلام منطقة قره باغ، قال: "سيكون من الضروري التفكير في حلول أخرى".

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المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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