أرمينيا تتسلم مقترحات من أذربيجان حول مشروع معاهدة السلام

الوكيل الاخباري- قال إدوارد أغاجانيان رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية في برلمان أرمينيا، إن بلاده تسلمت من أذربيجان مقترحات حول مشروع معاهدة السلام بين الدولتين.



وذكر البرلماني، أن الجانبين سيباشران قريبا المرحلة الثالثة من عملية التفاوض.



وأضاف: "نعم، لقد تلقى الجانب الأرمني بالفعل مقترحات من أذربيجان، وهي في الواقع جاءت كرد على مقترحات من الجانب الأرمني. يمكننا القول إنه تجري مناقشة المرحلة الثالثة من المقترحات. لا يمكنني تقديم أي تفاصيل أخرى".

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كما لم يستبعد أغاجانيان إمكانية عقد اجتماع بين رئيس الوزراء نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف قبل حلول نهاية العام الجاري.

وقال: "بالنسبة لعقد لقاء بين زعيمي الدولتين أو بين وزيري الخارجية، نعم لا يستبعد عقد مثل هذا الاجتماع قبل نهاية العام".





روسيا اليوم