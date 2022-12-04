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الأحد، 04-12-2022 07:21 م

الأركان الإيرانية تحذّر القوات الأمريكية في الخليج

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الوكيل الاخباري- حذرت هيئة الأركان الإيرانية القوات الأمريكية في الخليج من مواجهة مع حرسها الثوري "إن أظهرت أطماعها تجاه المصالح الإيرانية في الخليج والسواحل والجزر".

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في بيان: "تعرف القوات الأمريكية أنه في حال وجود أي نيّة أو أطماع لديهم تجاه مصالح إيران في الخليج الفارسي والسواحل والجزر ومنصات النفط الايرانية، فإنهم سيواجهون القوات البطلة للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف باقري أن "الحرس الثوري يتمتّع بقدرات فريدة من حيث كمية ونوعية إنتاج السفن الحربية وقاذفات الصواريخ والسفن التي تزرع الألغام وأنواع أخرى من السفن والصواريخ الدقيقة بعيدة المدى".

واختتم قائلا: "دخلت القوات الأمريكية المياه الإيرانية عن طريق الخطأ مرة أو مرتين، وتم اعتقالهم ومن ثم أطلقت إيران سراحهم بلطف، وقدّموا تعهدا مكتوبا بعدم تكرار ذلك، ولم يكرروه حتى الآن".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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