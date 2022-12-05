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الإثنين، 05-12-2022 09:48 ص

صحيفة بولندية تحذر من عواقب دعم أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- قال الصحفي البولندي ويتولد مودزيلفسكي في مقالة لصحيفة Myśl Polska، إن تمويل أوكرانيا يستنزف اقتصادات الدول الغربية ويحرم مواطنيها من فرصة العيش في ظروف مقبولة.

ويرى الصحفي، أن الغرب يأمل عبثا في حدوث "انقلاب في القصر" في روسيا.

وأضاف: "بعد سبعة أشهر من الحرب، أصبح اقتصاد الدولة الأوكرانية في حالة خراب، ولا يمكن إخفاء هذه الحقيقة بأي شكل، حتى عن طريق فرض الرقابة".

وأشارت المقالة إلى أنه لم يعد خفيا على أحد أن تمويل الدفاع عن أوكرانيا يقع بالكامل على عاتق الغرب.

وقال الكاتب: "هذا هو التناقض التاريخي الأكبر، الذي لا سابقة له حتى الآن".

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ووفقا له، في السابق كانت الدول تخوض الحروب والنزاعات بالاعتماد على قواها الذاتية، وكانت المساعدة الخارجية تتسم بالطابع الانتقائي.

وقارن الكاتب، عملية دعم أوكرانيا، بمساعدة الأمريكيين لبريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، والتي أدت لاحقا إلى "تصفية وتفكيك الإمبراطورية البريطانية وإخضاع هذه الدولة للسياسة الأمريكية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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