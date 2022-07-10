الأحد 10-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

يوم الاثنين آخر يوم للحجاج المتعجلين

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور عدداً من الوحدات ثاني أيام العيد

أكثر من 900 صحفي وإعلامي يشاركون في نقل مناسك الحج

مواطنون : مشاكل حظائر الأضاحي مستمرة وتُرحّل من عام إلى آخر

إقبال متوسط على شراء الأضاحي في عجلون

تفاصيل حالة الطقس في الأردن ثالث أيام عيد الأضحى

تحويلات وإغلاقات مرورية في الكرك

الأردنيون على موعد مع موجة حارة مرهقة في هذا الموعد

مغادرة الحجاج الأردنيين من السعودية تبدأ الاثنين

السفارة القطرية تقيم فعاليات ترويجية لكأس العالم

الأحد، 10-07-2022 05:57 م

أكثر من 900 صحفي وإعلامي يشاركون في نقل مناسك الحج

720229204115424489305


الوكيل الاخباري - شارك أكثر من 900 صحفي وإعلامي يمثلون مختلف وسائل الإعلام العربية والإقليمية والعالمية في نقل مناسك الحج لموسم حج هذا العام 1443هـ، لمختلف أقطار العالم وبمختلف اللغات.

وحسب وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، فقد عكست المواد الإعلامية المنشورة في هذه الوسائل صور الحج الإيمانية ومشاهده الحية التي عاشها الحجاج أثناء أداء مناسكهم في جوٍ من السكينة والوقار، مع إبراز المجهودات في خدمة ضيوف الرحمن، وتكاتف جهود مختلف الجهات المشاركة في هذا الموسم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

يوم الاثنين آخر يوم للحجاج المتعجلين

56107683_303

بريطانيا ترسل مقاتلات إلى فنلندا والسويد بعد طلبهما الالتحاق بالناتو

f4e37b02efb395e53abacc622de636c3-scaled

لبنان الأغلى عربيا بأسعار اللحوم

thumbs_b_c_5e8632848a6a7731e323008dc4318609

اندلاع حريق بأحد المستودعات في أبوظبي

1657441807211

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في اليابان

_92832775_b8d61546-e105-4d62-a2d8-a1f49a3f52bd

ترامب يطلب من أنصاره طلب غريب - فيديو