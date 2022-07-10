أكثر من 900 صحفي وإعلامي يشاركون في نقل مناسك الحج

الوكيل الاخباري - شارك أكثر من 900 صحفي وإعلامي يمثلون مختلف وسائل الإعلام العربية والإقليمية والعالمية في نقل مناسك الحج لموسم حج هذا العام 1443هـ، لمختلف أقطار العالم وبمختلف اللغات.



وحسب وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، فقد عكست المواد الإعلامية المنشورة في هذه الوسائل صور الحج الإيمانية ومشاهده الحية التي عاشها الحجاج أثناء أداء مناسكهم في جوٍ من السكينة والوقار، مع إبراز المجهودات في خدمة ضيوف الرحمن، وتكاتف جهود مختلف الجهات المشاركة في هذا الموسم.

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