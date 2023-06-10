ألمانيا.. انتشار النيران في ساحة تدريب عسكرية سابقة قرب برلين

الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولون ألمان حالة طوارئ كبيرة مع انتشار حريق غابات بشكل أكبر أمس الجمعة، واشتعلت النيران في ساحة تدريب عسكرية سابقة جنوب برلين حيث تعرقل الذخائر غير المنفجرة عمل رجال الإطفاء.



وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ في منطقة "تلتو فلامينغ" مساء أمس الجمعة إن الوضع يزداد سوءا فيما يتعلق بالحريق الذي بدأ قبل 10 أيام.

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وأضاف إن هناك انتشارا كبيرا لرجال الإطفاء، حيث يوجد 100 من أفراد الطوارئ و18 سيارة إطفاء في مكان الحادث بالقرب من يوتربوغ.



وقد أتي الحريق بالفعل على 718 هكتارا من الأراضي، وانتشر إلى منطقة جديدة، مساحتها 10 هكتارات، باتجاه فرانكنفورد. وقال مسؤولون إن الحريق امتد إلى مساحة 650 هكتارا يوم الأربعاء.



وقال إنه مع ذلك، وكما كان الحال من قبل، "لا يشكل الحريق الجديد تهديدا لأي قرى".



وكانت مدينة يوتربوغ تتولى قيادة العملية إلا أن منطقة "تلتو-فلامينغ" تولت المسؤولية نظرا لحجم الضرر.



وأوضح المتحدث أن قوات الطوارئ ستتلقى الدعم من الشرطة الاتحادية والقوات المسلحة الاتحادية اليوم السبت، ثم ستدعم ثلاث مروحيات جهود مكافحة الحرائق.



وعلى الرغم من مرور 10 أيام على مكافحة الحرائق، لم يكن هناك ارتياح كبير نظرا لأن الرياح الجديدة تسببت في تأجيج النيران.



واشتعلت النيران مرة أخرى في العديد من المناطق المحترقة، وفقا لكريستيان ليندنر-كلوبش، رئيس مكتب النظام العام في بلدية يوتربوغ.

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