السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

الأردنيون يحتفلون بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى السبت

مصرفي روسي: هيمنة الدولار ستنتهي في وقت قريب

هدنة السودان تدخل حيز التنفيذ

لأول مرة منذ 15 شهراً .. تثبيت متوقع للفائدة الأمريكية الشهر الحالي

رئيس ‎الوزراء البريطاني الأسبق جونسون يعلن استقالته من البرلمان

غوتيريش يدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في مالي

فيديو - رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادا لموسم الحج

بعد مشهد الرعب بالغردقة.. فيديو يرصد صيد "القرش المفترس"

محامي صدام حسين يكشف حقيقة إعدام الرئيس العراقي الراحل شنقا

وفيات السبت 10-6-2023

السبت، 10-06-2023 08:53 ص

ألمانيا.. انتشار النيران في ساحة تدريب عسكرية سابقة قرب برلين

image - 2023-06-10T085449.027


الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولون ألمان حالة طوارئ كبيرة مع انتشار حريق غابات بشكل أكبر أمس الجمعة، واشتعلت النيران في ساحة تدريب عسكرية سابقة جنوب برلين حيث تعرقل الذخائر غير المنفجرة عمل رجال الإطفاء.

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ في منطقة "تلتو فلامينغ" مساء أمس الجمعة إن الوضع يزداد سوءا فيما يتعلق بالحريق الذي بدأ قبل 10 أيام.

اضافة اعلان


وأضاف إن هناك انتشارا كبيرا لرجال الإطفاء، حيث يوجد 100 من أفراد الطوارئ و18 سيارة إطفاء في مكان الحادث بالقرب من يوتربوغ.


وقد أتي الحريق بالفعل على 718 هكتارا من الأراضي، وانتشر إلى منطقة جديدة، مساحتها 10 هكتارات، باتجاه فرانكنفورد. وقال مسؤولون إن الحريق امتد إلى مساحة 650 هكتارا يوم الأربعاء.


وقال إنه مع ذلك، وكما كان الحال من قبل، "لا يشكل الحريق الجديد تهديدا لأي قرى".


وكانت مدينة يوتربوغ تتولى قيادة العملية إلا أن منطقة "تلتو-فلامينغ" تولت المسؤولية نظرا لحجم الضرر.


وأوضح المتحدث أن قوات الطوارئ ستتلقى الدعم من الشرطة الاتحادية والقوات المسلحة الاتحادية اليوم السبت، ثم ستدعم ثلاث مروحيات جهود مكافحة الحرائق.


وعلى الرغم من مرور 10 أيام على مكافحة الحرائق، لم يكن هناك ارتياح كبير نظرا لأن الرياح الجديدة تسببت في تأجيج النيران.


واشتعلت النيران مرة أخرى في العديد من المناطق المحترقة، وفقا لكريستيان ليندنر-كلوبش، رئيس مكتب النظام العام في بلدية يوتربوغ.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-06-10T091815.417

البيت الأبيض: إيران تساعد روسيا في بناء مصنع مسيّرات

6484057f423604326158a106

هدنة السودان تدخل حيز التنفيذ

64840de64236043b5a03b4c3

سوريا.. العثور على جثة طفلة مقتولة بعد يومين من فقدانها

م

رئيس ‎الوزراء البريطاني الأسبق جونسون يعلن استقالته من البرلمان

image - 2023-06-10T085319.668

إغلاق مدرج في مطار هانيدا بطوكيو بسبب طائرتين

زز

غوتيريش يدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في مالي

أخبار متعلقة
647185e24c59b774891a24da

صحيفة ألمانية: كييف تطلب من برلين صواريخ قادرة على ضرب موسكو

image (23)

الاستخبارات الألمانية: لا علامات على ضعف بوتين بعد 15 شهرا من الحرب

image - 2023-05-18T090227.047

بعد تعديل سياسة الهجرة.. استمرار تراجع أعداد الوافدين إلى أمريكا

image - 2023-05-18T083356.365

مشاكل في الطائرة تؤجل عودة وزيرة الخارجية الألمانية إلى بلادها

helicopter-tour-hero

تحطم مروحية في مقاطعة بريانسك الروسية

image - 2023-05-11T085223.445

الحكومة الألمانية تعتزم منح الولايات مليار يورو للتعامل مع اللاجئين