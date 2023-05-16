ألمانيا تكرّم أنغيلا ميركل

الوكيل الإخباري - من المقرر أن يتم منح المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل جائزة الدولة في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية في حفل سيقام في مدينة كولونيا اليوم الثلاثاء.

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وستلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، خطاب التكريم.

وتأسست جائزة الدولة عام 1986، وهي أعلى جائزة تمنحها ولاية شمال الراين - وستفاليا الألمانية.

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة سائق سيارات السباق الألماني مايكل شوماخر والناشطة في مجال حقوق المرأة أليس شفارتسر.



وقال رئيس وزراء ولاية شمال الراين-وستفاليا هندريك فوست، إن ميركل نجحت في قيادة ألمانيا في العديد من الأزمات خلال 16 عاماً في السلطة.

كما أشار فوست إلى إنجازاتها الإنسانية الاستثنائية وخدماتها المتميزة لمكانة ألمانيا في العالم.

وحصلت ميركل في أبريل الماضي، على أعلى وسام استحقاق تمنحه جمهورية ألمانيا الاتحادية.

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