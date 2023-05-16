الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

التربية: تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا مطلع شهر حزيران المقبل

كم يوما تبقى لحلول عيد الاضحى 2023؟

النجار: 4 ملايين م3 إضافية لتعزيز كميات مياه الشرب خلال الصيف الحالي

اتفاق أردني صيني لإنشاء مراكز مطاعيم وصيانة مركبات كهربائية وتكنولوجيا الزراعة الذكية

بحث يحذر المستهلكين: لا تشتروا عبر البطاقات الائتمانية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً عسكرياً عُمانياً

بوشيلين: الجيش الأوكراني يرسل مزيدا من الحشود إلى أجنحة أرتيوموفسك

جهود لإخراج شخص سقط في بئر عمقها 30 مترا في العقبة - صور

الأمن الروسي يضبط رجلا حاول تهريب 24 كلغ من الذهب في مطار موسكو

اصابتان بتصادم 6 مركبات على طريق الحزام

الثلاثاء، 16-05-2023 11:37 ص

ألمانيا تكرّم أنغيلا ميركل

194436


الوكيل الإخباري - من المقرر أن يتم منح المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل جائزة الدولة في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية في حفل سيقام في مدينة كولونيا اليوم الثلاثاء.

اضافة اعلان

 

وستلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، خطاب التكريم.

 

وتأسست جائزة الدولة عام 1986، وهي أعلى جائزة تمنحها ولاية شمال الراين - وستفاليا الألمانية.

 

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة سائق سيارات السباق الألماني مايكل شوماخر والناشطة في مجال حقوق المرأة أليس شفارتسر.

وقال رئيس وزراء ولاية شمال الراين-وستفاليا هندريك فوست، إن ميركل نجحت في قيادة ألمانيا في العديد من الأزمات خلال 16 عاماً في السلطة.

 

كما أشار فوست إلى إنجازاتها الإنسانية الاستثنائية وخدماتها المتميزة لمكانة ألمانيا في العالم.

 

وحصلت ميركل في أبريل الماضي، على أعلى وسام استحقاق تمنحه جمهورية ألمانيا الاتحادية.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
362595_5_1682417459

كم يوما تبقى لحلول عيد الاضحى 2023؟

الدومااا

نواب مجلس الدوما يصوتون بالإجماع على الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية

6463386c423604529036edd9

"واشنطن بوست": لماذا تأخر الهجوم الأوكراني المضاد؟

64634c4b4236045cd836bd45

بوشيلين: الجيش الأوكراني يرسل مزيدا من الحشود إلى أجنحة أرتيوموفسك

646346574c59b77d4d2626e6

الأمن الروسي يضبط رجلا حاول تهريب 24 كلغ من الذهب في مطار موسكو

6463442c4236047738479847

احتجاجات في اليابان على خطة إطلاق مياه مشعة من منشأة فوكوشيما

أخبار متعلقة
image (19)

دبابات أبرامز الأمريكية تصل ألمانيا لتدريب قوات أوكرانية

645631414c59b71c9e342cd2

مدفيديف: ألمانيا ستفقد قريبا قيادتها لأوروبا لفترة طويلة

_120670690_merkelmain

ميركل: قمت بكل ما يمكنني لمنع نشوب الصراع في أوكرانيا

644a021c4c59b770b313d45e

وفاة أكبر معمر نازي مدان في ألمانيا

image - 2023-04-26T112242.643

ألمانيا تعلن اعتراض طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق

image - 2023-04-20T142858.976

الرئيس الألماني يهنئ المسلمين في بلاده بعيد الفطر