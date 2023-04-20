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الخميس، 20-04-2023 02:29 م

الرئيس الألماني يهنئ المسلمين في بلاده بعيد الفطر

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الوكيل الإخباري - أعرب رئيس ألمانيا فرانك-فالتر شتاينماير عن أمنياته بعيد فطر سعيد للمسلمين في بلاده.

وقال الرئيس الألماني في رسالة التهنئة المنشورة اليوم الخميس إن العائلات المسلمة وأصدقاءها وجيرانها سيتجمعون في العطلة الأسبوعية في كل مكان في البلاد لتوديع شهر الصيام بإقامة مأدبة كبيرة.

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وأضاف شتاينماير:" بعد أيام من التزهد والسكينة وبعد ليالي الإفطار المبهجة مع الأقارب، ها هم يحتفلون الآن بالاستمتاع بمباهج الحياة".

 

وأعرب شتاينماير عن سروره لأن العديد من البلديات دعت إلى الإفطار العام مرة أخرى في هذا العام.


وقال شتاينماير:" كلما أقبلنا في مجتمعنا المتنوع على بعضنا البعض بحب استطلاع وانفتاح واحترام، سينجح التعايش بين المختلفين بصورة أفضل".

 

البيان

 

 

 




 

 


 

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