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الأربعاء، 26-04-2023 11:20 ص

ألمانيا تعلن اعتراض طائرات عسكرية روسية فوق بحر البلطيق

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الوكيل الإخباري - اعترضت ألمانيا وبريطانيا ثلاث طائرات استطلاع عسكرية روسية فوق بحر البلطيق، على ما أعلن سلاح الجو الألماني اليوم الأربعاء.

وكتبت القوات الجوية الألمانية على تويتر "اعتراض طائرات استطلاع. تلّقت مقاتلات يوروفايتر الألمانية والبريطانية تنبيهًا لتحديد ثلاث طائرات عسكرية.

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حلقت طائرتان من طراز +سو-27 فلانكرز+ وأخرى من طراز +إيل-20+ من روسيا مرة جديدة من دون إشارات جهاز الإرسال في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق".


وتشارك ألمانيا، بوصفها عضو في حلف شمال الأطلسي، في مهمة مراقبة المجال الجوي فوق بحر البلطيق.


تم تعزيز تدابير الأمن لدول البلطيق في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي.


وخرقت طائرات عسكرية روسية مرارا المجال الجوي فوق بحر البلطيق في الأشهر القليلة الماضية.

 

البيان

 




 

 


 

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