ألمانيا.. مقتل مسلح وإصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار في احدى الجامعات

الوكيل الإخباري-أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين، عن إصابة عدة أشخاص بجروح بعد أن قام رجل مسلح بإطلاق النار داخل قاعة محاضرات في إحدى الجامعات في مدينة هايدلبرغ بجنوب غرب البلاد.

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وقالت الشرطة إن المسلح قتل لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر عن الحادث، كما لم تذكر عدد الأفراد الذي أصيبوا أم مدى خطورة إصاباتهم.



واكتفت الشرطة بالقول: "جاني منفرد أطلق النار في قاعة محاضرات وجرح عدة أشخاص"، وطلبت من الأفراد تجنب منطقة نوينهايمر فيلد في هايدلبرغ ، حيث تقع جامعة المدينة.



روسيا اليوم

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