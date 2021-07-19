أمريكا تعلن أن وزارة الدفاع البنتاغون وافقت على تخصيص قاعدة فورت لي لاستقبال الأفغان

الوكيل الإخباري- أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وزارة الدفاع "البنتاغون" وافقت على تخصيص قاعدة "فورت لي" في ولاية فرجينيا لاستقبال أفغانيين عملوا مع قواتها في أفغانستان.

اضافة اعلان



وأكد البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن "السلطات الأمريكية ستطلق خلال يوليو الحالي رحلات جوية خاصة لإجلاء المواطنين الأفغان، الذين عملوا مع الولايات المتحدة كمترجمين أو في مناصب أخرى".



وأعلنت الولايات المتحدة، في الـ 30 من أبريل الماضي، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن.



ومع اقتراب هذه العملية من نهايتها، حيث تم إنجازها حاليا بنسبة 95%، كثفت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع القوات الحكومية في جبهات عدة بالبلاد.

المصدر: روسيا اليوم