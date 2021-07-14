بريطانيا مستعدة للتعامل مع حركة طالبان بشرط واحد

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، إن بريطانيا مستعدة، إذا لزم الأمر، للعمل مع حركة "طالبان" إذا وصلت الأخيرة إلى السلطة في أفغانستان.

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وأكد والاس، "أيا كانت القوى الموجودة في الحكومة الأفغانية، إذا التزمت بمعايير دولية محددة، ستتعامل معها الحكومة البريطانية".



وقال، إنه يتفهم أن مثل هذا القرار قد يواجه ردود فعل، لكن النهج البراغماتي يمكن أن يكون أساس السلام الدائم، مضيفا، "في أي عملية سلام، يجب التصالح مع العدو".



وأوضح والاس، أن "طالبان" تريد الحصول على اعتراف دولي، ولهذا سيتعين عليها التخلي عن الأساليب المتطرفة، مؤكدا أن "بناء الدولة يحتاج إلى تمويل ودعم، لكن لا يمكن الحصول على ذلك بقناع إرهابي".

المصدر: روسيا اليوم