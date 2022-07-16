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السبت، 16-07-2022 06:44 ص

أمريكا لا تملك لقاحات كافية ضد جدري القرود

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الوكيل الإخباري - أقرت مسؤولة كبيرة في قطاع الصحة العامة الجمعة بأن الولايات المتحدة التي تتوقع زيادة حالات الإصابة بمرض جدري القرود في الأسابيع المقبلة، ليس لديها حاليا جرعات كافية من اللقاح لتلبية الطلب.

وقالت روشيل وولينسكي مديرة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، وهي الهيئة الفدرالية الرئيسية للصحة العامة في البلاد: "أريد أن أقر بأن الطلب الآن على اللقاحات من جانب المناطق أعلى من امداداتنا المتاحة، ونحن نعلم أن هذا محبط".

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وأضافت خلال مؤتمر صحفي: "ليس لدينا بعد كل اللقاحات التي نرغب في الحصول عليها"، متوقعة "زيادة في الحالات في الأسابيع المقبلة".


يتزايد القلق خصوصا في نيويورك، مركز انتشار الفيروس، حيث جرى رصد ما يقرب من 390 حالة، وبات في الولايات المتحدة ما مجموعه 1470 حالة.


هذا الأسبوع، اضطرت الخدمات الصحية في نيويورك إلى الاعتذار بعد حصول عدد كبير من الإخفاقات على الموقع الإلكتروني المخصص لحجز اللقاحات، وقال مدير إدارة الصحة بالمدينة أشوين فاسان الخميس: "المعروض من اللقاحات محدود للغاية في أنحاء البلاد، خاصة هنا في نيويورك".


في بداية الوباء بالولايات المتحدة في مايو لم يكن لدى السلطات سوى ألفي جرعة من لقاح "جينيوز"، وهو الوحيد المعتمد على وجه التحديد ضد جدري القردة.


منذ ذلك الحين، تم توزيع 156 ألف جرعة في البلاد. وتم إضافة ما يزيد قليلا عن 130 ألفا إلى الاحتياطي الاستراتيجي الوطني وسيبدأ تسليمه اعتبارا من الإثنين.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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