الصحة العالمية توضح حول إلغاء الفعاليات بسبب جدري القرود

الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها لا ترى أن هناك حاجة إلى إلغاء أو تأجيل الفعاليات الجماعية هذا الصيف، بسبب عدد الإصابات بجدري القرود.

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وقال خبراء من المنظمة: «علمنا أن التجمعات الجماهيرية لا تضاعف انتقال العدوى من تلقاء نفسها، وإنما السلوك المتبع خلال الفعاليات هو المهم». ومع ذلك، يجب على منظمي نحو ثمانمائة مهرجان كبير في أوروبا توضيح المعلومات عن مخاطر العدوى. وقالت الدكتورة ميج دورتي من المنظمة: «نحن بحاجة إلى زيادة الوعي».



إلى ذلك، أكّدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنّ هناك أدلة تؤكد انتقال عدوى جدري القرود داخل حدود الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقارير عن حالات إصابة أخرى لأشخاص كانوا قد سافروا خارج البلاد. وقالت الطبيبة أجام راو، التي تعمل في مراكز مكافحة الأمراض، في اجتماع للجنة، إن الإصابات تظهر بشكل أساسي بين الرجال، لكنها أضافت أن المرض يصيب النساء أيضاً.



وأفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بأنه وردت تقارير أيضاً عن انتقال العدوى بين أفراد من أسر المرضى ومن هم على اتصال وثيق بهم. على صعيد متصل، أفادت دراسة حديثة، بأن العامل المُمرِضْ الذي يسبب تفشي جدري القرود، قد تحور بشدة على نحو مفاجئ. وكتب فريق من البرتغال في دورية «نيتشر ميديسن» العلمية، أنه مقارنة بالفيروسات المرتبطة بجدري القرود في 2018 و2019، هناك نحو 50 اختلافاً في الخصائص الوراثية، بناء على التحليل الأولي لحالات تم تسجيلها في البرتغال. ويمثل هذا ما يتراوح بين ستة أمثال إلى 12 مثلاً لما كان متوقعاً لهذا النوع من العوامل الممرضة، وفق التقديرات السابقة.

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