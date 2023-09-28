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الخميس، 28-09-2023 06:42 م

أمستردام تعتزم فرض أعلى ضريبة سياحية في الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الاخباري-  كشفت وسائل الإعلام الهولندية أن سلطات أمستردام تعتزم زيادة الضريبة السياحية في عام 2024 من أجل مكافحة "السياحة المفرطة" في المدينة، مما سيجعلها الأعلى في الاتحاد الأوروبي.

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وبحسب ما نقلته صحيفة Dutch News عن عضو مجلس مدينة أمستردام المسؤول عن الشؤون المالية، هيستر فان بورين، فإن ضريبة الفنادق سترتفع العام المقبل إلى 12.5% من تكلفة الغرفة الفندقية، بمقابل 7% حاليا، ما يعني أن السائحين سيدفعون الآن ضريبة متوسطة قدرها 22 يورو في الليلة مقابل غرفة تكلف 175 يورو في الليلة.

كما ستقوم سلطات أمستردام أيضا برفع الضريبة على ركاب السفن السياحية المقيمين في ميناء المدينة، "في العام المقبل سيدفعون 11 يورو بدلا من 8 يورو"، وفي المجمل، تتوقع المدينة أن تجني حوالي 65 مليون يورو من ضرائب السياحة.

وكما أوضح فان بورين، لن تضطر المدينة من خلال زيادة ضريبة السياحة إلى زيادة تكلفة الخدمات المختلفة للسكان . بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الإدارة أن تساعد الضريبة المرتفعة على مكافحة "السياحة المفرطة" في المدينة.

 




 

 


 

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