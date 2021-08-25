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الأربعاء، 25-08-2021 03:15 ص

أمطار غزيرة تتسبب بمصرع 13 شخصاً على الأقلّ في فنزويلا

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الوكيل الإخباري - لقي 13 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في غرب فنزويلا من جرّاء أمطار غزيرة تسبّبت بفيضانات وانهيارات أرضية وبانقطاعات في التيار الكهربائي والاتّصالات، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقال رامون غيفارا حاكم ولاية ميريدا (غرب) إنّ "نهر موكوتيس فاض ودخل الشوارع الرئيسية لمدينة توفار" حيث تمّ العثور على جثث 11 شخصاً.

وأضاف أنّ الأمطار الغزيرة أدّت كذلك إلى "مصرع طفلين في بلدية بينتو ساليناس".

وأوضح الحاكم أنّ الأمطار أسفرت كذلك عن انهيارات أرضية في هذه المنطقة مما أدّى إلى عزلها عن العالم الخارجي وحرمانها من الكهرباء والهاتف.

وهطلت الأمطار الغزيرة على أجزاء أخرى من فنزويلا، بما في ذلك العاصمة كراكاس.

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً من خطر فيضان الأنهر في ستّ ولايات على الأقلّ.

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