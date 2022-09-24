أمطار غزيرة تقتل 36 شخصاً في شمال الهند

الوكيل الإخباري- أعلن مسؤولون إن الطقس الخطر تسبب في مقتل 36 شخصاً على الأقل شمال الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 12 شخصا لقوا حتفهم نتيجة ضربات البرق، كما حذروا من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.



وذكر رانفير براساد مفوض الإغاثة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، أن 24 شخصا لقوا حتفهم بعد انهيار منازلهم جراء هطول الأمطار الغزيرة.



وكان محمد عثمان، 15 عاما، على سطح منزل صديقه في مدينة براياجراج عندما ضرب البرق مساء الجمعة، مما أدى إلى مقتله على الفور. وأصيب صديقه أزنان الذي يتلقى العلاج في المستشفى.

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