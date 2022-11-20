أمير دولة قطر يفتتح بطولة كأس العالم اليوم

الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم الأحد فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

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وسيقوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بافتتاح البطولة في استاد البيت.



ويقص المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري شريط افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.



قطر تسعى لتحقيق بداية إيجابية على أرضها وبين جمهورها في أولى مشاركاتها في الحدث العالمي وفي أول نسخة كأس عالم تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



كما يطمح العنابي لأن يصبح أول منتخب آسيوي يفوز في أول مباراة له على الإطلاق في كأس العالم. على الطرف المقابل، تشارك الإكوادور في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها. ويتضمن سجلها في النهائيات أربعة انتصارات، وتعادلاً واحداً، وخمس هزائم.



الجزيرة