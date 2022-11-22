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الثلاثاء، 22-11-2022 04:00 م

أمير قطر يرفع العلم السعودي ويساند الأخضر ضد الأرجنتين- فيديو

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الوكيل الاخباري- ظهر أمير قطر الشيخ تميم من حمد آل ثاني وهو يرفع العلم السعودي ويلوح به قبل أن يضعه على رقبته وسط المشجعين، في مدرجات الملعب الذي احتضن مباراة السعودية والأرجنتين.

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وقد لاقت هذه الحركة استحسانا في مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشر فيها مقطع الفيديو، لأمير قطر وهو يعبر عن مساندته للمنتخب الأخضر وسط المدرجات.

 


 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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