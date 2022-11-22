أمير قطر يرفع العلم السعودي ويساند الأخضر ضد الأرجنتين- فيديو

الوكيل الاخباري- ظهر أمير قطر الشيخ تميم من حمد آل ثاني وهو يرفع العلم السعودي ويلوح به قبل أن يضعه على رقبته وسط المشجعين، في مدرجات الملعب الذي احتضن مباراة السعودية والأرجنتين.



اضافة اعلان

وقد لاقت هذه الحركة استحسانا في مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشر فيها مقطع الفيديو، لأمير قطر وهو يعبر عن مساندته للمنتخب الأخضر وسط المدرجات.



.



.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يتوشح بالعلم السعودي 🇸🇦🇸🇦 دعماً لمنتخب السعودية خلال حضوره مباراته مع الارجنتين.

.



.#السعوديه_الارجنتين pic.twitter.com/pT5xz4mdRX عاجل 🔴أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يتوشح بالعلم السعودي 🇸🇦🇸🇦 دعماً لمنتخب السعودية خلال حضوره مباراته مع الارجنتين. November 22, 2022

روسيا اليوم





