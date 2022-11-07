الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

دونيتسك: مقتل مدني في قصف أوكراني

ارتفاع أسعار البطاطا في السوق المركزي اليوم

انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الخليل

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية لأوائل الأفواج الجامعية - أسماء

الاحتلال يعتقل طفلين شقيقين من نابلس

ضبط سائق تريلا يدخن الأرجيلة أثناء القيادة

ديوان الخدمة ينشر أسماء المرشحين لدبلوم إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة

الجامعة الهاشمية تسعى إلى تعزيز تصنيفها العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

الإثنين، 07-11-2022 06:52 ص

السعودية تعلن سقوط طائرة مقاتلة إف 15 ونجاة الطاقم الجوي

00


الوكيل الإخباري - أعلنت السعودية اليوم الاثنين عن نجاة طاقم طائرة مقاتلة من طراز "أف-15 إس" إثر تحطمها أثناء قيامها بمهمة تدريبية.

اضافة اعلان


وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي أنه عند الساعة 22:52 من مساء يوم الأحد السادس من نوفمبر الجاري، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "أف -15 إس" نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لـقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.


وأعلن المالكي عن نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".


واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6368a4354c59b75f626999b8

دونيتسك: مقتل مدني في قصف أوكراني

كلي

خسوف كلي للقمر يشهده العالم غداً الثلاثاء

6367e73842360476803fd657

ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة ركاب بتنزانيا إلى 19 شخصا

6367ebe7423604784741ee06

مكتب زيلينسكي: وضع الكهرباء في كييف صعب

6367e2c84c59b757b8632087

حرس الحدود الإيراني يعلن ضبط شحنة أسلحة قادمة من خارج البلاد

6367d8b74236041b7011aede

إسبانيا.. مصرع 4 أشخاص دهسا قرب مدريد

أخبار متعلقة
636737c64c59b7602b5cee95

صحيفة أمريكية: واشنطن أرسلت طائرات حربية باتجاه إيران

السعودية 4

السعودية تدعو إلى الالتزام بفترة تأشيرة العمرة تجنباً لمخالفة الأنظمة

202210280110381038

اليوم .. تاريخ استثنائي لن يتكرر الا بعد 111 عاماً 1444/4/4هـ

635adedb42360468a878702a

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية

السعودية3

السعودية.. الديوان الملكي يوضح حول الحالة الصحية لولي العهد محمد بن سلمان

6355234f4c59b7486d5d32bd

السعودية..ترحيل أكثر من 9 آلاف وافد مخالف