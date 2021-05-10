الإثنين 10-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاحتلال يغلق شوارع القدس القديمة

دراسة جميع الخيارات المتاحة لتوزيع الغاز المنزلي

التربية : الاختبارات التحصيلية النهائية للتوجيهي عن بُعد

جمعية فلكية سعودية تكشف توقعاتها عن موعد أول أيام عيد الفطر

نحو 200 إصابة بمواجهات القدس بينها حالة خطرة

الخلايلة : مجلس اوقاف القدس في اجتماع هام الان

مشاهد مؤثرة من أمام الأقصى - صور

وزير الخارجية التركي يتوجه اليوم إلى الرياض

نداءات استغاثة عبر مكبرات الصوت بالمسجد الأقصى - فيديو

بلدية دير علا تخصص موقعا للبسطات العشوائية في سوق الصوالحة

الإثنين، 10-05-2021 01:29 م

أوزبكستان تعلق على إمكانية نشر قواعد عسكرية أمريكية

6099091f4236047f7008d255


الوكيل الإخباري- قال مصدر في المكتب الصحفي بوزارة دفاع أوزبكستان، إن العقيدة الدفاعية لهذه الدولة، لا تتضمن نشر قواعد عسكرية أجنبية في أراضي البلاد.

وأضاف المصدر، في مجال تعليقه على خبر لصحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت فيه احتمال نشر القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان، في دول آسيا الوسطى - أوزبكستان وطاجيكستان: "الوثائق الأساسية في مجال الدفاع تتضمن إجابات واضحة ودقيقة على هذه الأسئلة – لا يجوز انتشار القواعد والمنشآت العسكرية الأجنبية على أراضي البلاد".

اضافة اعلان
 

ونوه بأن هذا المبدأ، ورد في الدستور الوطني، وفي مفهوم السياسة الخارجية للجمهورية.  

وأشار المصدر إلى أن، السياسة الدفاعية لأوزبكستان تقوم على مبدأ عدم المشاركة في عمليات حفظ السلام والنزاعات العسكرية في الخارج.

في الفترة من عام 2001 إلى عام 2005، استخدمت الولايات المتحدة مطار "خان أباد" العسكري في منطقة كاشكاداريا بأوزبكستان، ولكن لاحقا انسحب الأمريكيون منه بطلب من سلطات طشقند، وانتقلوا إلى قاعدة ماناس الجوية في قرغيزستان.

 

المصدر: روسياااليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ال

رئيس كوريا الجنوبية: سأجد طريقة للسلام مع الشمال

medium_2021-05-10-def59af870

جمعية فلكية سعودية تكشف توقعاتها عن موعد أول أيام عيد الفطر

952242

وزير الخارجية التركي يتوجه اليوم إلى الرياض

6098f20642360414cd2ee393

إيطاليا: وصول نحو 1500 مهاجر إلى لامبيدوزا خلال ساعات

مخيم

احتجاجات بمخيمات لبنان نصرة للقدس

من

سوريا.. الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة

أخبار متعلقة
6087ae3b4236041900161c79

طهران تنفي عقد أي لقاء إيراني أمريكي في بغداد

9388042_1570859261

روسيا تطالب 10 من موظفي السفارة الأمريكية بمغادرة أراضيها مع نهاية اليوم

607a86b74c59b7557056b949

احتجاجات في شيكاغو إثر مقتل صبي لاتيني على يد شرطي

6077c6ee4c59b72a4d34bb04

أنباء عن عقوبات أمريكية ضد روسيا سيعلن عنها اليوم

6077cdb64c59b72a4d34bb0f

أول زيارة لمسؤول كبير في إدارة بايدن إلى الصين

6073d8544c59b72fc62c5fe0

الولايات المتحدة ترفض التعليق على حادث منشأة نطنز النووية في إيران