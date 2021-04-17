احتجاجات في شيكاغو إثر مقتل صبي لاتيني على يد شرطي

الوكيل الإخباري- تظاهر مئات الأشخاص في شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية، يوم أمس الجمعة، احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على صبي لاتيني يبلغ من العمر 13 عاما.



ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها رسائل مثل "العدالة لآدم توليدو" و "أوقفوا إرهاب الشرطة العنصري!" في مسيرة سادها الهدوء مع حلول الليل.



ووقف المتظاهرون دقيقة حداد وأبدوا تضامنهم مع أسرة الصبي التي ناشدت المتظاهرين الالتزام بالسلمية، وبدأ التجمع في لوجان سكوير بارك، على بعد نحو ثمانية كيلومترات شمالي مكان إطلاق النار.

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يأتي ذلك بعد يوم واحد من بث المدينة مقطعا مصورا لرجل شرطة وهو يطلق النار على الصبي اللاتيني البالغ من العمر 13 عاما في زقاق قبل أسبوعين، متسببا بوفاته.

المصدر: روسيااليوم