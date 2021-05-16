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الأحد، 16-05-2021 01:17 م

أوغلو: تركيا تؤيد تشكيل قوات دولية لحماية الفلسطينيين

مو
مولود تشاووش أوغلو


الوكيل الإخباري - أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن دعم بلاده لفكرة تشكيل قوات دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من انتهاكات من قبل الاحتلال.

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وأشار تشاووش أوغلو، أثناء خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بخصوص مستجدات التصعيد في الأراضي الفلسطينية ، إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن ضمان أمن المدنيين الفلسطينيين، لافتا إلى أن قدرا مهما من هذه المسؤولية يقع على عاتق منظمة التعاون.


وأكد وزير الخارجية التركي على ضرورة بدء العمل على تشكيل آلية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين وفقا للقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2018، موضحا أن هذه المبادرة يجب أن تشمل تقديم الحماية المادية إلى الفلسطينيين من خلال تشكيل "قوات دولية ستحظى بدعم عسكري ومالي من الدول المعنية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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