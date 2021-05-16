مستشار الرئيس اليمني: إدارة بايدن فشلت في امتحان حقوق الإنسان

الوكيل الإخباري - انتقد مستشار رئاسي يمني، موقف الإدارة الأمريكية من اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين، معتبرا أنها "فشلت في امتحان حقوق الإنسان".

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جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر"، لمستشار الرئيس اليمني عبد الملك المخلافي، في وقت متأخر مساء السبت.



وقال المخلافي: "الموقف الأمريكي مما يجري في فلسطين المحتلة أفشل إدارة (الرئيس جو) بايدن في امتحان حقوق الإنسان".



وأضاف: "كل المبادئ والشعارات والادعاءات تسقط عندما يتعلق الأمر بالاحتلال، ويتأكد أن (الترامبية) توجه للإدارات الأمريكية كافة وليس فقط إدارة (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب".



يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب، كان من أشد المدافعين عن الاحتلال، حيث اعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لها، وبسيادتها على مرتفعات الجولان المحتلة، وغيرها من مظاهر الدعم.

الأناضول