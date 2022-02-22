أوكرانيا تدعو إلى فرض عقوبات قاسية على روسيا

الوكيل الإخباري-دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، إلى فرض عقوبات قاسية على روسيا عقب قرارها الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين عن أوكرانيا.

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وأعربت الخارجية في بيان صادر عنها، الثلاثاء، عن تنديدها بالاعتراف الروسي الرسمي بـ"الجمهوريتين" الانفصاليتين شرق أوكرانيا.



وأشارت إلى أن روسيا وبخطوتها هذه عارضت علناً "اتفاقيات الأمم المتحدة التي تشكّل المبادئ الأساسية للقانون الدولي".



وأكد البيان أن روسيا باتت تنتهك وحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية المعترفة حدودها دولياً، وشدد على أن الاعتراف الروسي بالجمهوريتين الانفصاليتين، ليس له أية نتائج قانونية.



وأضاف أن أوكرانيا تواصل حالياً استخدام الآليات الدبلوماسية للحيلولة دون انتشار النزاع المسلّح، واختتم البيان بالدعوة إلى فرض عقوبات قاسية على روسيا.



ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا في العاصمة الفرنسية باريس من أجل إقرار عقوبات على روسيا.



ومساء الإثنين، اعترفت روسيا رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، كـ"دولتين مستقلتين" عن أوكرانيا.

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