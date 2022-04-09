أوكرانيا .. قصف صاروخي على محطة قطارات يخلف عشرات القتلى

الوكيل الإخباري-قُتل عشرات الأشخاص وأُصيب نحو 100 آخرين في هجوم صاروخي روسي على محطة قطارات، بشرق أوكرانيا، بحسب مسؤولين.

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وقال مسؤولون أوكرانيون إن آلاف الأشخاص كانوا ينتظرون قطارات إجلاء بمحطة كراماتورسك صباح الجمعة، في محاولة يائسة للفرار من القصف الروسي العنيف عبر منطقة دونيتسك الأوسع.



ومنذ ذلك الحين، ألقت كل من أوكرانيا وروسيا باللوم على بعضهما البعض في الهجوم المميت.



وكراماتورسك هي إحدى المحطات الواقعة في أقصى شرق البلاد والتي لا تزال تعمل في أوكرانيا.



وقال رئيس بلدية كراماتورسك أولكسندر هونشارينكو لبي بي سي إن محطة السكة الحديد تعرضت للقصف أمس الجمعة ، في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي في البلاد (07:30 بتوقيت غرينتش) .وقال رئيس السكك الحديدية الأوكرانية إن صاروخين ضربا المنطقة.

بي بي سي

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