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الأحد، 20-03-2022 12:39 م

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مدرسة تؤوي 400 شخص في ماريوبول

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الوكيل الإخباري-اتهمت السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية، الأحد، الجيش الروسي بقصف مدرسة تؤوي نحو 400 شخص.

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ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن السلطات المحلية، اليوم، إن القصف أسفر عن تدمير مبنى المدرسة، وأن الناس بداخله ربما ظلوا تحت الأنقاض.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو ضحايا.


ولم يصدر تعليق من الجانب الروسي بخصوص اتهامه من قبل سلطات ماريوبول بقصف المدرسة، كما لم يتسن التأكد من الرواية الأوكرانية من مصادر مستقلة.


والأربعاء، اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية، بقصف مسرح في ماريوبول كان يحتمي فيه مدنيون، فيما ردت موسكو بأن القصف "استفزاز دموي" نفذته وحدات "آزوف" التابعة للجيش الأوكراني.

 

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