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الخميس، 07-04-2022 03:22 م

إصابة جنديين أمريكيين بعد هجوم على قاعدة في شرق سوريا

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الوكيل الإخباري-قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن جنديين أصيبا، اليوم الخميس، بعد تعرض قاعدة جوية أمريكية في سوريا للقصف، فيما استهدف هجوم صاروخي حقلا نفطيا في العراق.

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وحسب المعلومات فإن جنديين أمريكيين أصيبا في هجوم غير مباشر استهدف قاعدة عسكرية تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل تنظيم "داعش" شرقي سوريا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت خلال الليل.


وهو في ثالث هجوم هذا العام على القوات الأجنبية في المنطقة.

 

روسيا اليوم

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