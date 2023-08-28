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الإثنين، 28-08-2023 09:42 ص

أوكرانيا: مقاتلات إف-16 ستغير قواعد اللعبة

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الوكيل الإخباري - وصف وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف الاستخدام المرتقب من قبل قواته المسلحة لطائرات مقاتلة من الطراز الغربي بأنه أمر "سيغير قواعد اللعبة بشكل جاد"، معتبرا تلك الخطوة تجديد غير مسبوق في الدفاع ضد الروس.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن ريسنيكوف قوله، إنه من المنتظر أن يتم تسليم مقاتلات "إف-16"، التي وعد حلفاء كييف الغربيون بها، لأوكرانيا بحلول الربيع المقبل.

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وذكر الوزير أن أوكرانيا بدأت تدريب الطيارين والمهندسين والفنيين، مشيرا إلى أنه يتعين الآن إعداد البنية التحتية في أوكرانيا من أجل هذه المقاتلات، وقال ريسنيكوف في المدونة الصوتية "رونتسهايمر" التي تبثها مؤسسة "أكسل شبرينجر" الإعلامية المنتمية إليها "بيلد": "من المتوقع أن يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل، وربما لفترة أطول قليلا. لذلك أعتقد أنه سيكون في ربيع العام المقبل".


وشدد ريسنيكوف على أن الأمر يتعلق بـ "إنهاء سيطرة روسيا على المجال الجوي"، مضيفا أن مقاتلات "إف-16" ستصبح جزءا من الدفاعات المضادة للطائرات، لحماية المدن الأوكرانية أيضا، وقال: "سيكون ذلك بمثابة تغيير جاد في قواعد اللعبة".


يُذكر أن الدنمارك وهولندا والنرويج تعهدت مؤخرا بتسليم مقاتلات من طراز "إف-16" لأوكرانيا، وتعتزم العديد من الدول دعم التدريب اللازم للطيارين والفنيين.

 

البيان

 




 

 


 

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