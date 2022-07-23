السبت 23-07-2022
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السبت، 23-07-2022 06:54 ص

أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال في أمريكا

ج


الوكيل الإخباري - قالت السلطات الصحية الأميركية إنه تم لأول مرة رصد إصابة بمرض جدري القرود بين الأطفال في الولايات المتحدة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنه ليس هناك ارتباط بين الإصابتين اللتين تم اكتشافهما ومن المحتمل أن تكونا نتيجة انتقال العدوى بالمنزل. وقالت الوكالة إن الطفلين المصابين بحالة طيبة ويتم علاجهما.

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ويسبب جدري القرود أعراضا شبيهة بالإنفلونزا وطفحا جلديا وقد انتشر بشكل كبير خارج دول غرب ووسط أفريقيا حيث يتوطن المرض. وينتقل المرض بشكل رئيسي من خلال الاختلاط الوثيق.


وتم حتى الآن هذا العام تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بجدري القرود في أكثر من 60 دولة وخمس حالات وفاة في أفريقيا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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