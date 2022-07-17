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الأحد، 17-07-2022 04:51 م

فاوتشي: يجب التعامل بجدية أكبر مع تفشي جدري القرود

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الوكيل الإخباري - شدد أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن، على ضرورة التعامل مع تفشي جدري القرود بطريقة أكثر صرامة وجدية، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة.

وقال فاوتشي لشبكة «سي إن إن» الأميركية أمس السبت، "نحتاج بالتأكيد إلى أخذ تفشي جدري القرود على محمل الجد. نحن لا نعرف نطاقه وإمكاناته حتى الآن، لكن علينا التصرف على أساس أنه سيكون لديه القدرة على الانتشار على نطاق أوسع بكثير من انتشاره الحالي".

وتم اكتشاف جدري القرود في معظم أنحاء الولايات المتحدة، باستثناء عدد قليل من الولايات، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي أشارت إلى أن الولايات التي شهدت التفشي الأكبر هي نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي وفلوريدا.

ووفقاً لأحدث البيانات الصحية، فقد تم رصد ما لا يقل عن 1814 حالة إصابة بالمرض في الولايات المتحدة.

وقال فاوتشي، إن هذه الأرقام "من المرجح جداً أن تكون أقل من العدد الحقيقي للإصابات بالمرض".

وأكد على أهمية توسيع نطاق اختبارات الكشف عن المرض، والتعامل مع تفشيه بطريقة أكثر صرامة وجدية، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع ما يصل إلى 700 ألف لقاح مضاد للمرض على الولايات المختلفة بحلول نهاية يوليو (تموز).

يذكر أن جدري القرود هو مرض فيروسي يسبب أعراضاً تشبه الانفلونزا وتقرحات جلدية ويتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط أفريقيا، وازدادت الإصابات به في جميع أنحاء العالم منذ أوائل مايو (أيار).

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الشرق الأوسط

 




 

 


 

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