أول تصريح لرئيس الوزراء البريطاني الجديد

الوكيل الاخباري- تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بالبدء "فورا بإصلاح أخطاء" ليز تراس، محذرا من الخيارات "الصعبة" المقبلة.

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وفي أول تصريح له بعد تكليفه من قبل الملك تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة، قال سوناك: "من الصواب أن أشرح سبب وقوفي هنا كرئيس جديد للوزراء. تواجه بلادنا الآن أزمة اقتصادية عميقة، ولا تزال آثار جائحة كورونا مستمرة".



كما أشاد بتراس ورأى أنها "لم تكن مخطئة في رغبتها في تحسين النمو الاقتصادي في البلاد.. هدفها كان نبيلا، لكن بعض الأخطاء ارتكبت"، مشيرا إلى أن "هذه الأخطاء لم تكن ناتجة من سوء النية، بل على العكس تماما.. لكن مع ذلك تبقى أخطاء".

روسيا اليوم