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الثلاثاء، 15-06-2021 03:03 م

أول دولة خليجية تعلن تسجيل إصابات بالفطر الأسود

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الوكيل الاخباري - أعلنت دولة خليجية، اليوم الثلاثاء، رصد إصابات مؤكدة بالفطر الأسود، لتصبح هي الأولى في منطقة الخليج التي تسجل إصابات بالمرض.

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صرحت وزارة الصحة في سلطنة عمان أنها سجلت 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود لمصابين بفيروس كورونا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية على حسابها بتويتر.

 


وتصبح سلطنة عمان بذلك أول دولة خليجية، والرابعة عربيا، التي تسجل إصابات بالفطر الأسود بعد مصر والعراق وسوريا.


والغشاء المخاطي أو الفطر الأسود هو عدوى يسببها نوع من الفطريات التي تشكل مستعمرات سوداء اللون في الأنسجة المصابة.


يشار إلى أن السلطات الهندية كانت قد كشفت، في 20 مايو/ أيار الماضي، عن تفشي مرض يهدد حياة بعض المصابين بفيروس "كورونا"، يدعى فطر الغشاء المخاطي أو "الفطر الأسود".


ويصيب المرض بما في ذلك، مصابي "كورونا"، أو بعد التعافي من الفيروس، وقد تشمل طرق وقف العدوى استئصال الأعضاء المصابة كالعينيين أو الفك العلوي.، والإصابة به قد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى، جلطات، تلف الأعصاب، وفقدان الوعي.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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