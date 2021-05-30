مصر: وفاة أول سيدة مشتبه بإصابتها بالفطر الأسود

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول سيدة مشتبه بإصابتها بالفطر الأسود، في محافظة سوهاج.



وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، وفاة سيدة من مصابي فيروس كورونا، واشتبه الأطباء بإصابتها بالفطر الأسود بعد ملاحظتهم ظهور علامات سوداء بمنطقة الأنف.



وفي وقت سابق قال المصدر، إنه يجري الآن تخصيص غرف منفصلة لعزل حالات الإصابة بالفطر الأسود، تحسباً من انتشاره بالمحافظة.

اضافة اعلان



وأشار إلى أنه حتى الآن لم تظهر أي حالات مصابة بالفطر الأسود، مشيراً إلى أن السلطات الصحية في سوهاج تكثف جهودها في الترتيبات اللازمة، تحسباً لظهوره بالمحافظة.

وأضاف المصدر أنه في حالة ظهور حالات مصابة بهذا الفيروس سوف يتم عزلها بغرف منفصلة عن مرضى كورونا، مجهزة بكافة المعدات اللازمة، حسب تعليمات الوزارة.



المصدر- روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة