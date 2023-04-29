أول ظهور لأردوغان بعد وعكة صحية

الوكيل الاخباري - ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، في إسطنبول، للمرة الأولى، بعد غياب عن الساحة العامة ثلاثة أيام، بسبب الوعكة الصحية التي أبعدته عن مسار الحملة الانتخابية، بحسب صور بثتها محطات التلفزيون.



واعتلى أردوغان، البالغ 69 عاماً، مبتسماً، منصة معرض تكنوفست للطيران في إسطنبول، وألقى بالزهور على مؤيديه الذين كانوا يلوّحون بالأعلام.



وغاب أردوغان عن الأنظار منذ وعكته الصحية التي أجبرته على قطع مقابلة مباشرة على الهواء مساء الثلاثاء.

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